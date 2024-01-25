دراسة تحذر: النظام الغذائي منخفض البروتين خلال الحمل قد يصيب المواليد بالسرطان

ووفق "روسيا اليوم" يُحتمل أن يكون السبب هو ارتفاع مستوى هرمون الأستروجين بشكل غير طبيعي أثناء الحمل. وقد تستمر التغييرات في ملف التعبير الجيني طوال حياة ذكور الفئران، ما يعرضها للإصابة بسرطان البروستاتا مع تقدم العمر. ويحتمل أن الجين المتغير "DOHaD" مرتبط باضطراب نمو البروستاتا الذي له عواقب طويلة المدى وقد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.