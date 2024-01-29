"تضخم البروستاتا".. هذه أشهر الأعراض وطرق العلاج

لكن إذا لاحظت أي تغيرات في التبول؛ فعليك استشارة الطبيب، لأنه في بعض الأحيان تكون هناك حاجة للتدخل الجراحي لتحسين الحالة إذا كان تضخم البروستاتا يؤثر على حياتك اليومية. وهو ما حدث مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث (75 عامًا) الذي قرر إجراء عملية جراحية؛ بحسب تقرير "سي إن إن".