يتهرب من المناعة ولو بتطعيم .. "بيرولا كوفيد" يثير قلقاً عالمياً

وفي التفاصيل، قال خبير الأمراض المعدية في كلية جونز هوبكنز ميلمان للصحة العامة أميش أدالغا: "مثل المتغيرات الحالية الأخرى الخاضعة للمراقبة، فإن BA.2.86 هو نسخة من أوميكرون، لكنه يبعد 34 طفرة عن نظيره BA.2؛حيث يُظهر هذا العدد من الطفرات أن المتحور تطور بشكل كبير، لكن الرقم لا يُترجم بالضرورة دائمًا على وجود تغيير كبير في السلوك".