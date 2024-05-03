اختصاصية تغذية: تجهيز الخضار بأدوات تقطيع اللحوم قد يسبب تلوثًا غذائيًا

أوضحت اختصاصية التغذية رويدة إدريس، أن استخدام أدوات تقطيع اللحوم في تجهيز الخضار قد يسبب تلوثًا غذائيًا.
وقالت: التلوث يحدث بسبب أن اللحوم غير المطبوخة بشكل كافٍ قد تكون عرضة للتلوث أيضًا.
وأضاف: إذا طلبنا أكلاً من المطاعم فعلينا التأكد من طريقة التوصيل، لأن مواقع التوصيل للطلبات الخارجية قد تفتقد كليًا إلى المعايير خاصة بالنسبة للدبابات المستخدمة في التوصيل، وقد يتأثر الطعام للتلوث بسبب العديد من المؤثرات.
وأردفت: المأكولات النيئة والتي فيها صلصات ومخلخلات يفضل ألا يوضع هذه المواد في نفس الشطيرة، ويجب أن تكون الصلصات والمخللات خارج الشطيرة.