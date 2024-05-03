اختصاصية تغذية: تجهيز الخضار بأدوات تقطيع اللحوم قد يسبب تلوثًا غذائيًا

وأضاف: إذا طلبنا أكلاً من المطاعم فعلينا التأكد من طريقة التوصيل، لأن مواقع التوصيل للطلبات الخارجية قد تفتقد كليًا إلى المعايير خاصة بالنسبة للدبابات المستخدمة في التوصيل، وقد يتأثر الطعام للتلوث بسبب العديد من المؤثرات.