مريض القلب وتأدية المناسك.. هنا 7 نصائح طبية تقدمها "شؤون الحرمين"

قدّمت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، 7 نصائح طبية لمرضى القلب قبل تأدية المناسك في المسجد الحرام، مشيرةً إلى أن مريض القلب يستطيع تأدية العمرة ونسكها إذا كانت حالته مستقرة.
وأوضحت الهيئة أن "مراجعة الطبيب قبل القدوم للمسجد الحرام" من النصائح الطبية المهمة لمرضى القلب قبل تأدية العمرة، كما أن "أخذ الدواء قبل القدوم" من الضروريات.
وأكدت "شؤون الحرمين" على مرضى القلب أهمية "حمل بطالة تعريفية أو تقرير طبي"، و"عدم التعرض لمجهود بدني أو عصبي"، و"مرافقة مجموعة من الأصدقاء أو الأقارب قدر الإمكان".
وأشارت إلى ضرورة "أخذ قسط من الراحة عند الشعور بألم في الصدر أو ضيق تنفس"، و"تجنّب الصعود على الدرج واستخدام السلالم الكهربائية".