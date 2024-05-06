مريض القلب وتأدية المناسك.. هنا 7 نصائح طبية تقدمها "شؤون الحرمين"

قدّمت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، 7 نصائح طبية لمرضى القلب قبل تأدية المناسك في المسجد الحرام، مشيرةً إلى أن مريض القلب يستطيع تأدية العمرة ونسكها إذا كانت حالته مستقرة.