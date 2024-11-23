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تحذير.. الاستخدام الخاطئ للمسكنات قد يتسبّب في سكتات دماغية وجلطات

الشهراني: البعض يستخدمها بطريقة خاطئة وكثيرون لا يعلمون ما هي
تحذير.. الاستخدام الخاطئ للمسكنات قد يتسبّب في سكتات دماغية وجلطات
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حذّر تجمع الرياض الصحي الأول من خطورة الاستخدام الخاطئ للمسكنات على صحة الإنسان.

وقالت المدربة الصحية نورة الشهراني، في حساب التجمع على منصة "إكس": إنّ البعض يستخدم المسكنات بطريقة خاطئة، والكثيرون لا يعلمون ما هي المسكنات.

وأضافت: المسكناتُ هي أدويةٌ طبّيّة تُستخدَم لتخفيف الألم دون فقدان الوعي، والاستخدام الخاطئ لها يؤدّي إلى آلام المعدة والقيء والإسهال والصداع.

وأردفت: هذه الأعراض قد تتفاقم وتؤدّي إلى سكتات دماغية وجلطات وتليف في الكبد واحتباس السوائل وأمراض الكلى، وزيادة في أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابعت: كبار السنّ ومرضى الأمراض المزمنة ومرضى الجهاز الهضمي من بين الفئات الأكثر تعرُّضًا لمخاطر المسكنات.

تجمع الرياض الصحي الأول
المسكنات

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