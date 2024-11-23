تحذير.. الاستخدام الخاطئ للمسكنات قد يتسبّب في سكتات دماغية وجلطات

حذّر تجمع الرياض الصحي الأول من خطورة الاستخدام الخاطئ للمسكنات على صحة الإنسان.
وقالت المدربة الصحية نورة الشهراني، في حساب التجمع على منصة "إكس": إنّ البعض يستخدم المسكنات بطريقة خاطئة، والكثيرون لا يعلمون ما هي المسكنات.
وأضافت: المسكناتُ هي أدويةٌ طبّيّة تُستخدَم لتخفيف الألم دون فقدان الوعي، والاستخدام الخاطئ لها يؤدّي إلى آلام المعدة والقيء والإسهال والصداع.
وأردفت: هذه الأعراض قد تتفاقم وتؤدّي إلى سكتات دماغية وجلطات وتليف في الكبد واحتباس السوائل وأمراض الكلى، وزيادة في أمراض القلب والأوعية الدموية.
وتابعت: كبار السنّ ومرضى الأمراض المزمنة ومرضى الجهاز الهضمي من بين الفئات الأكثر تعرُّضًا لمخاطر المسكنات.