هذه الأطعمة تمثل جدار حماية من السرطان.. احرص عليها

وبينما تم الترويج للفواكه والخضروات والألياف لخصائصها المضادة للسرطان؛ فإن الدراسة تُسَلط الضوء أيضًا على الأطعمة الغنية بالكالسيوم؛ حيث يساعد هذا المعدن في الحفاظ على صحة العظام والعضلات والقلب، من بين وظائف أخرى؛ لكن الباحثين يعتقدون أنه قد يساعد أيضًا في ربط الأحماض الدهنية في القولون؛ مما يساعد في منع تكوين خلايا سرطان القولون والمستقيم.