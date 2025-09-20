المصروف الخفي.. نفقات صغيرة تتحول إلى عبء كبير على دخل الأفراد

يحذر خبراء الإدارة المالية من ظاهرة "المصروف الخفي" التي تشكل نزيفًا صامتًا في ميزانيات الأفراد، حيث تتراكم نفقات صغيرة ومتكررة مثل الاشتراكات المنسية ورسوم البنوك ووجبات التوصيل اليومية لتصبح على المدى الطويل عبئًا يعادل في أثره أقساط القروض أو الفواتير الشهرية.
ورغم أن معظم الناس يركزون على مراقبة النفقات الكبرى كالإيجار والتعليم، فإنهم غالبًا ما يغفلون هذه المصروفات المتناثرة التي لا تظهر بوضوح في الخطط المالية.
وتشير تقديرات إلى أن الاشتراكات الرقمية غير المستخدمة قد تكلف الشخص مئات الدولارات سنويًا، بينما يمكن أن تتجاوز كلفة التوصيل لمجرد وجبتين أسبوعيًا أكثر من ألف دولار في العام.
كما أن ما يسمى بـ"التسوق المزاجي" عبر الإنترنت يستنزف ما بين خمسة إلى خمسة عشر في المئة من الدخل، إضافة إلى المصروفات اليومية الصغيرة مثل القهوة أو المواصلات القصيرة، التي قد تبدو غير مؤثرة لكنها تتحول إلى استنزاف حقيقي للراتب.
ويقول الخبير المالي حسان حاطوم، وفق موقع "سكاي نيوز عربية"، إن المصروف الخفي يشبه ثقبًا صغيرًا في قارب مالي، وإذا لم يُسد بالوعي والمتابعة الدقيقة فإنه يؤدي إلى غرق الميزانية، مؤكدًا أن التعامل معه ممكن من خلال ضبط النفقات النقدية، ومراجعة الاشتراكات الدورية، وتقليل الاعتماد على خدمات التوصيل، إضافة إلى تبني عادة الادخار الشهري بشكل منتظم.