المصروف الخفي.. نفقات صغيرة تتحول إلى عبء كبير على دخل الأفراد

كما أن ما يسمى بـ"التسوق المزاجي" عبر الإنترنت يستنزف ما بين خمسة إلى خمسة عشر في المئة من الدخل، إضافة إلى المصروفات اليومية الصغيرة مثل القهوة أو المواصلات القصيرة، التي قد تبدو غير مؤثرة لكنها تتحول إلى استنزاف حقيقي للراتب.