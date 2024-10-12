وزارة الصحة توضح: برودة المكيف لا تسبّب المرض مباشرة.. ولكن احذروا العوامل المسببة

أوضحت وزارة الصحة أن الشائع بين الناس حول أن التعرض المباشر لبرودة المكيف يسبّب المرض؛ ليس صحيحًا بشكل مطلق. وأكدت أن برودة المكيفات وحدها لا تتسبّب في الإصابة بالمرض مباشرة، وإنما هناك عوامل أخرى تلعب دورًا في ذلك.
إهمال صيانة المكيفات وتنظيفها؛ حيث إن تراكم الغبار والفطريات والبكتيريا داخل المكيفات قد يؤدّي إلى انتشار الجراثيم في الهواء والتعرض المفاجئ لتغيرات في درجات الحرارة، أي الانتقال السريع من بيئة دافئة إلى بيئة باردة جدًّا أو العكس، قد يتسبّب في تعب الجسم والشعور بالمرض.
وكذلك تأثير الهواء البارد على الجهاز التنفسي: الهواء البارد يؤدي إلى ضعف الأغشية المخاطية التي تلعب دورًا هامًّا في حماية الجهاز التنفسي من الملوثات.
وأضافت: للحدّ من المخاطر تنصح وزارة الصحة بضبط درجة حرارة المكيف ما بين 24 إلى 25 درجة مئوية، والحرص على تنظيف الجهاز بشكل دوري وصيانته؛ لضمان عدم تراكم الفطريات أو الغبار.