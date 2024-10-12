وزارة الصحة توضح: برودة المكيف لا تسبّب المرض مباشرة.. ولكن احذروا العوامل المسببة

إهمال صيانة المكيفات وتنظيفها؛ حيث إن تراكم الغبار والفطريات والبكتيريا داخل المكيفات قد يؤدّي إلى انتشار الجراثيم في الهواء والتعرض المفاجئ لتغيرات في درجات الحرارة، أي الانتقال السريع من بيئة دافئة إلى بيئة باردة جدًّا أو العكس، قد يتسبّب في تعب الجسم والشعور بالمرض.