بين التكلفة والفوائد.. جدل أمريكي بشأن فحص الأطفال للكشف عن جينات ارتفاع الكوليسترول

التكلفة عائق رئيسي أمام الفحص الواسع

وبحسب الدراسة التي نُشرت في 9 نوفمبر، في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA)، رغم أن الفحص المبكر يمكن أن يُحافظ على صحة الملايين، إلا أن التكاليف الحالية للاختبارات مرتفعة جدًا، مما يجعل تطبيق الفحص على نطاق واسع غير عملي في الوقت الراهن. لكن الدراسة تشير إلى أن الفحص قد يصبح فعالًا من حيث التكلفة إذا استخدم لتوجيه إجراءات تغيير نمط الحياة والعلاج لجميع الأطفال الذين لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول، وليس فقط أولئك الذين يحملون الجينات المعروفة.