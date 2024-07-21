5 نصائح وتحذير.. "روشتة" سعود الطبية لاستقبال أسنان طفلك الأولى

وأوضحت المدينة أن على الأم استخدام قطعة شاش مبللة بعد كل رضعة لتنظيف اللثة، والتقليل من المشروبات والأطعمة المحلاة، وعدم استخدام العصائر المحلاة في زجاجة الرضاعة.