5 نصائح وتحذير.. "روشتة" سعود الطبية لاستقبال أسنان طفلك الأولى

نصحت مدينة الملك سعود الطبية، بضرورة اتباع عدد من الإرشادات في بداية ظهور الأسنان للطفل الرضيع.
وأوضحت المدينة أن على الأم استخدام قطعة شاش مبللة بعد كل رضعة لتنظيف اللثة، والتقليل من المشروبات والأطعمة المحلاة، وعدم استخدام العصائر المحلاة في زجاجة الرضاعة.
وأضافت في إنفوجرافيك توعوي، أن زجاجة الرضاعة تستخدم للحليب والماء فقط، ويمكن استخدام الأكواب المخصصة للرضع بعد عمر 6 شهور.
وحذّرت المدينة من أضرار استخدام "المصاصة" للرضع كونها تؤثر على تكوين عظم الفك والأسنان، وتكوين عضة مفتوحة وبروز الأسنان.