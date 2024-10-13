شرب الماء عند الاستيقاظ.. دراسة تكشف عن فوائد صحية مهمة

وأشار الخبراء إلى أن تناول كميات أقل من هذه المستويات لن يحقق تحسينات ملموسة في الحالة المزاجية أو الذاكرة. لذا، يُنصح بوجود إبريق من الماء بجانب السرير للمحافظة على عادة شرب الماء يوميًا عند الاستيقاظ، حيث يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على نوم أكثر راحة خلال الليل.