شرب الماء عند الاستيقاظ.. دراسة تكشف عن فوائد صحية مهمة

أظهرت دراسة علمية حديثة نُشرت في "المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة" أن شرب الماء عند الاستيقاظ يحمل فوائد صحية كبيرة للجسم. ركزت الدراسة على مجموعة من المشاركين الذين لم يشربوا الماء لمدة 12 ساعة طوال الليل، ثم تناولوا كميات متفاوتة من الماء لتقييم تأثير ذلك على حالتهم المزاجية والذاكرة ومستويات العطش.
ووجد الباحثون أن تناول كمية صغيرة من الماء (200 مل) كان كافيًا لتخفيف الشعور بالعطش وتحسين الحالة المزاجية، مثل تقليل الغضب والتعب. بينما تبين أن شرب كمية أكبر (500 مل) ساعد بشكل ملحوظ في تحسين الذاكرة.
وأشار الخبراء إلى أن تناول كميات أقل من هذه المستويات لن يحقق تحسينات ملموسة في الحالة المزاجية أو الذاكرة. لذا، يُنصح بوجود إبريق من الماء بجانب السرير للمحافظة على عادة شرب الماء يوميًا عند الاستيقاظ، حيث يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على نوم أكثر راحة خلال الليل.