رئيس قسم البصريات بـ"خالد للعيون": النظارات الشمسية ليست رفاهية.. وهذا ما تفعله "المقلدة"

أكّد رئيس قسم البصريات في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون "د. محمد البلوي"، أن النظارة الشمسية مهمة لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية.
وقال في تصريح لقناة الإخبارية: إن ارتداء النظارة الشمسية ليس رفاهية، وإنما لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية.
وأضاف الدكتور "البلوي": أن العين جزء حساس من الجسم، وحمايتها ضرورية جدًّا للمصابين بأمراض عضوية ومرضى السكري.
وتابع قائلًا: يوجد هدفان من ارتداء النظارة الشمسية؛ هما: الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، والتخفيف من حدّة الوهج والتباين على الأسطح والحصول على رؤية ممتازة في النهار.
وعن مخاطر النظارات الشمسية المقلدة: أوضح "البلوي" أن النظارات رديئة الصنع تظلّل على العين، لكن تؤدّي إلى توسعة "بؤبؤ" العين، وبالتالي كمية الأشعة الضارة التي تدخل العين تكون أكبر.