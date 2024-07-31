رئيس قسم البصريات بـ"خالد للعيون": النظارات الشمسية ليست رفاهية.. وهذا ما تفعله "المقلدة"

وتابع قائلًا: يوجد هدفان من ارتداء النظارة الشمسية؛ هما: الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، والتخفيف من حدّة الوهج والتباين على الأسطح والحصول على رؤية ممتازة في النهار.