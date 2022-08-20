"الغذاء والدواء" توجه عددًا من النصائح لتجنب لدغات البعوض

وأوضحت الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة البعوض أن إزالة الأماكن التي تساعد على انتشار البعوض خطوة هامة في مكافحته عبر ردم المستنقعات والحفر والتخلص من الإطارات القديمة أو الأغطية البلاستيكية أو أي حاوية من الممكن أن يتكاثر فيها، بجانب المحافظة على تدوير ومعالجة مياه المسابح بشكل مستمر، واستخدام الحواجز لمنع وصول البعوض وتغطية الجدران والأبواب وأي فتحات، واستخدام الناموسية بسرير الأطفال.