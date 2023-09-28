لا تطلب من زوجتك أخذك للمستشفى.. "النمر": اتصل بالإسعاف عند الجلطة لـ3 أسباب

دعا استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إلى طلب حضور الإسعاف فورًا حال الإصابة بجلطة في القلب -ألم شديد في الصدر- حاثًا على عدم طلب المصاب من ابنه أو أخيه أو زوجته أن يأخذه إلى المستشفى، مرجعًا ذلك إلى 3 أسباب.
وأوضح "النمر" أن الاقتصار على الاتصال الفوري بالإسعاف دون طلب المساعدة من الأهل يرجع إلى أن الإسعاف "أسرع في إيصالك للمستشفى"، و"لديهم أدوية ينقذونك بها إذا حصلت مضاعفات (توقف القلب مثلًا)".
وأشار، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن "ارتباك قريبك وسرعته قد يعرّضه وإياك لحادث مروري".