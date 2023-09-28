لا تطلب من زوجتك أخذك للمستشفى.. "النمر": اتصل بالإسعاف عند الجلطة لـ3 أسباب

دعا استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إلى طلب حضور الإسعاف فورًا حال الإصابة بجلطة في القلب -ألم شديد في الصدر- حاثًا على عدم طلب المصاب من ابنه أو أخيه أو زوجته أن يأخذه إلى المستشفى، مرجعًا ذلك إلى 3 أسباب.