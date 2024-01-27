للحدّ من انتشار العدوى في فصل الشتاء.. إرشادات هامة لـ"صحة الجوف"

وشدّدت في إنفوجراف توعوي لها، على ضرورة الاهتمام بغسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام أو عقب تقطيع اللحوم أو الخضراوات والفواكه غير المطبوخة، وفي حال استخدام دورات المياه وتغيير حفاضات الأطفال، أو لمس الأسطح في الأماكن العامة مثل "مقابض الأبواب، والسلالم، والأزرار بالمصاعد، وأجهزة الصراف الآلي"، بالإضافة إلى تهوية الأماكن المغلقة جيدًا.