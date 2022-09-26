غسل الأنف يقلل من مخاطر دخول المستشفى والمضاعفات من "كوفيد – 19" بمقدار 8 أضعاف

ونشرت مجلة Ear،Nose ، Throat دراسة أُجريت العام الوبائي الأول، وطلب العلماء من كلية الطب في جورجيا من الأشخاص الذين أُصيبوا بالفيروس أن يغسلوا الأنف بمحلول ملحي عادي. وطُلب من مجموعة صغيرة من الأشخاص (حوالي 80 شخصاً) غسل أنوفهم بمحلول من اليوم الأول للإصابة ولمدة 14 يوماً، ومن بين هذه المجموعة، تم نقل 1.5 % فقط من الأشخاص إلى المستشفى، ولديهم مسار صعب للمرض. ومن بين المجموعة الأخرى، حيث لم يتم غسل الأنف، نُقل إلى المستشفى 10 % من الأشخاص وبعضهم تُوفي.