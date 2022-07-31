سيناريوهان يتوقع بهما طبيب ما تؤول إليه الجائحة بعد 365 يومًا

وأضاف: "سينتشر فيروس SARS-CoV-2 بين الناس طوال الوقت؛ أي سينتقل من النصف الجنوبي للكرة الأرضية إلى الشمال الآن، عندما يكون لدينا الصيف، ويكون الشتاء في ذروته في نصف الكرة الجنوبي. وسنرى الربيع القادم إذا كانت هذه الموجة ستنتهي مثل الإنفلونزا أو لن تنتهي، وهل ستبقى خلال فصل الصيف. يجب أن تمر فترة من الزمن، ثم سنرى ما إذا كان الفيروس التاجي قد أصبح موسميًّا".