تغيرات باللثة واللسان والخدين تستدعي استشارة الطبيب فورًا

ووفقًا للخبراء بحسب "روسيا اليوم"، يمكن أن يظهر السرطان في أي جزء من تجويف الفم، وهناك العديد من العلامات التي تشير إليه، فمثلًا سرطان تجويف الفم يصيب عادة اللسان والشفاه واللثة وجدار الخد الداخلي، ونادرًا ما تظهر آثاره على اللوزتين أو في القصبة الهوائية.