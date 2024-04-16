مستشفى خالد للعيون يوجه عددًا من النصائح لمستخدمي العدسات اللاصقة

كما نصح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، بعدم النوم أو الاستحمام بالعدسات، والالتزام بعدد الساعات المسموح بها لارتداء العدسات، بالتنسيق مع أخصائي البصريات وطبيب العيون، بما يتراوح بين 8 - 12 ساعة، حسب نوع العدسات.