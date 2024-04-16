مستشفى خالد للعيون يوجه عددًا من النصائح لمستخدمي العدسات اللاصقة

وجّه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، اليوم الثلاثاء، عددًا من النصائح لمستخدمي العدسات اللاصقة.
وضمن المستشفى، تلك النصائح، في "إنفوجرافيك"، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، حيث أكد ضرورة غسل اليدين بالصابون وتجفيفها قبل لمس العدسات، والحفاظ على نظافة علبة العدسات واستبدالها كل بضعة أشهر.
ونصح المستخدم بتجنب تنظيف العدسات باستخدام اللعاب أو مياه الصنبور؛ لأنها وسائل غير معقمة، إضافة إلى عدم مشاركة العدسات مع الآخرين.
كما نصح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، بعدم النوم أو الاستحمام بالعدسات، والالتزام بعدد الساعات المسموح بها لارتداء العدسات، بالتنسيق مع أخصائي البصريات وطبيب العيون، بما يتراوح بين 8 - 12 ساعة، حسب نوع العدسات.
ونبه بضرورة التوقف عن لبس العدسات في حال حدوث أي شكوى من لبسها وزيارة طبيب العيون للتأكد من سلامة العين.