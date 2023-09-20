دراسات علمية.. إسفنجة المطبخ تحتوي على جراثيم خطيرة قد تفوق المراحيض

ويقول الدكتور تشاك جيربا، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة أريزونا: إن عدد البكتيريا في لوح التقطيع في المطبخ يزيد بـ200 مرة عن تلك الموجودة على مقعد المرحاض، وعلى الرغم من ذلك، قد تكون الجراثيم الموجودة على مقعد المرحاض أكثر خطورة. ويشير إلى أن البكتيريا في إسفنجات المطبخ تأتي بشكل رئيسي من بقايا الطعام وقد تسبب أمراضًا خطيرة.