5 خطوات لشواء آمن تضمن سلامة غذائك.. نصيحة "الغذاء والدواء"

وتابعت في إنفوجراف توعوي، أن يراعى وضع اللحوم المطبوخة جيدًا على طرف الشواية، ولا توضع مباشرة على الفحم المشتعل حتى لا تتعرض للاحتراق، مع مراعاة عدم ترك الأغذية في الجو العادي لأكثر من ساعتين لمنع نمو البكتيريا، وعند تقديم الطعام يجب أن يقدم في أطباق نظيفة عند رفعه من الشواية.