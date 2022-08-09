مع بداية العام الهجري.. "مستشار مالي" يوضّح كيف تُخطّط ببساطة؟

وعن الخطوة الرابعة، قال المستشار المالي: يلزم أن يُحدّد الشخص لكل شهر أهدافًا تخدم مجالات الخطة الأربعة "روح جسد عقل مَال"، بمعدل هدفين لكل مجال، واحرص أن يكون الهدف ذكياً، ومحدّدًا بدقة، وممكنًا، ومزمّنًا، وواقعيًا، ويمكن قياسه، ومثال ذلك كهدف ذكي: ما يتعلّق "بالروح": أن أحافظ على الوتر ثلاث ركعات قبل النوم مرة في الأسبوع. وأما ما يتعلّق "بالعقل" فيكمُن في قراءة 30 دقيقة من كتاب (تحديد كتاب) يومياً. وحول "الجسد" ومثال ذلك كالمشي 30 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع. وأخيرًا مثال "المال": ادخار 10٪ شهريًا من الدخل لشراء سيارة بعد سنتين.