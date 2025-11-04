"النمر": لا حاجة للقسطرة القلبية في حال التكلس الشديد دون أعراض.. والعلاج الدوائي هو الأفضل

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن المرضى الذين يعانون من تكلّس شديد في الشرايين التاجية (CAC score = 1000) لكن من دون أعراض ومع فحص جهد طبيعي، لا يحتاجون إلى القسطرة القلبية.