"النمر": لا حاجة للقسطرة القلبية في حال التكلس الشديد دون أعراض.. والعلاج الدوائي هو الأفضل

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن المرضى الذين يعانون من تكلّس شديد في الشرايين التاجية (CAC score = 1000) لكن من دون أعراض ومع فحص جهد طبيعي، لا يحتاجون إلى القسطرة القلبية.
وأوضح "النمر" أن الدراسات الحديثة أثبتت أن العلاج الدوائي المكثّف يُعدّ الخيار الأفضل في مثل هذه الحالات، مبينًا أن الهدف هو منع تطوّر المرض وتقليل المضاعفات المستقبلية، وليس إجراء القسطرة لمجرد "رؤية الشرايين".
وأشار إلى أن المتابعة الدقيقة والعلاج بالأدوية المناسبة وتعديل نمط الحياة تبقى الركائز الأساسية للسيطرة على تصلّب الشرايين والحد من مخاطره.