استشر طبيبك وتناوله باعتدال.. "إكسير ذهبي" لمحاربة ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب

وينصح "بيرغ" بتناول منقوع الكركم في الماء صباحًا أو قبل النوم؛ حيث يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص عند تناوله قبل 9 مساء، ويمكن تحضير المشروب ببساطة عن طريق إضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى كوب من الماء الدافئ، مع إضافة القليل من الفلفل الأسود لزيادة امتصاص الكركمين. كما يمكن إضافة الكركم إلى مشروبات أخرى، مثل عصائر التوت أو الشاي.