من الألبان إلى الفواكه الحمضية.. طبيبة تحذر من تناول هذه الأطعمة مع المضادات الحيوية

نصائح عملية للمرضى

تؤكد الطبيبة أن الالتزام بتعليمات الطبيب بشأن الجرعة وتوقيت تناول الدواء، وقراءة النشرة الدوائية بدقة، يضمن أقصى استفادة من العلاج. بعد انتهاء دورة المضادات الحيوية، توصي باستخدام البروبيوتيك والبريبايوتك لاستعادة التوازن البكتيري في الأمعاء. هذه القواعد البسيطة، إن طُبّقت، تمنع معظم الآثار الجانبية غير المرغوب فيها.