من الألبان إلى الفواكه الحمضية.. طبيبة تحذر من تناول هذه الأطعمة مع المضادات الحيوية

تشير الطبيبة الروسية الدكتورة أيغول إسرافيلفا، أخصائية طب الأطفال، إلى أن المضادات الحيوية تساعد الجسم على مكافحة العدوى البكتيرية، لكن سوء التغذية قد يقلل من فعاليتها.
أطعمة يُنصح بتجنبها
وفقاً للموقع «غازيتا رو»، تضع الدكتورة إسرافيلفا قائمة بالمنتجات التي قد تتفاعل مع المضادات الحيوية وتؤثر سلباً على امتصاصها أو تزيد من آثارها الجانبية:
-الألبان: "يمكن أن يرتبط الكالسيوم الموجود في الحليب والزبادي والجبن ببعض مضادات الحيوية (مثل التتراسيكلين والفلوروكينولونات)، ما يقلل من امتصاصها وبالتالي من فعاليتها".
-الفواكه الحمضية وعصائرها: "يمكن أن تبطئ الفواكه الحمضية، مثل الغريب فروت والبرتقال والليمون وعصائرها، تحلل بعض مضادات الحيوية، ما يؤدي إلى زيادة تركيزها في الدم وارتفاع خطر الآثار الجانبية".
-الأطعمة الغنية بالسكر: تشمل الفواكه المجففة (الموز، العنب، التمر، المشمش)؛ فالسكر يعزز نمو البكتيريا والفطريات غير المرغوب فيها في الأمعاء.
-الألياف الغذائية: تسرع إخراج المضاد الحيوي من الجسم وتقلل فعاليته.
نصائح عملية للمرضى
تؤكد الطبيبة أن الالتزام بتعليمات الطبيب بشأن الجرعة وتوقيت تناول الدواء، وقراءة النشرة الدوائية بدقة، يضمن أقصى استفادة من العلاج. بعد انتهاء دورة المضادات الحيوية، توصي باستخدام البروبيوتيك والبريبايوتك لاستعادة التوازن البكتيري في الأمعاء. هذه القواعد البسيطة، إن طُبّقت، تمنع معظم الآثار الجانبية غير المرغوب فيها.