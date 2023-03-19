اختصاصية تغذية تطالب بتأخير وجبة الفطور هذه الأيام أو إلغائها

ونصحت الدكتورة فيفيان للمحافظة على الوزن خلال رمضان بتجنب الطعام المقلي والغني بالدهون، والطعام الذي يحتوي كثيرًا على المواد السكرية، وخصوصًا في السحور؛ حتى لا نشعر بالعطش، مع عدم الإفراط في تناول الطعام، وعدم تناول كميات كثيرة من الشاي؛ لأنه مدر للبول؛ وبذلك يخسر الجسم المعادن والأملاح المفيدة التي يحتاج إليها أثناء النهار. وضروري أن يتناول الشخص في طعامه الخضراوات غير المطهية بطريقة خفيفة بدون تسبيك؛ لكي تمنع الحرقان، وألا يكثر من التوابل والبهارات كالفلفل الأسود والشطة، وأن يحرص على طبق السلطة، ويُستحب أن تكون اللحوم والطيور أو الأسماك مشوية أو مسلوقة، وقليلة المحتوى من الدهون، مثل لحوم الدواجن أو الأسماك أو اللحم البقري، وألا يكثر من النشويات كالأرز والبطاطس والخبز والمكرونة.