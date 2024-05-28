هل تتناول مكملات الحديد؟.. "سعود الطبية": التزم بهذه التعليمات

وقالت في "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس": إن الجسم يقوم بامتصاص الحديد على أفضل وجه؛ حينما تكون المعدة فارغة "ساعة قبل تناول وجبة الطعام أو ساعتان بعدها".