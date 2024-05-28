هل تتناول مكملات الحديد؟.. "سعود الطبية": التزم بهذه التعليمات

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، عددًا من التعليمات العامة عن مكملات الحديد.
وقالت في "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس": إن الجسم يقوم بامتصاص الحديد على أفضل وجه؛ حينما تكون المعدة فارغة "ساعة قبل تناول وجبة الطعام أو ساعتان بعدها".
وأضافت أن هذا مع شرب كوب ماء أو مصدر لفيتامين "سي"؛ حيث يسرع من عملية امتصاص الحديد.
وتابعت: يمكن تناول هذا العقار مع الطعام إذا كان يسبب اضطرابًا في المعدة.
ونصحت مدينة الملك سعود الطبية، بتجنب شرب الشاي والقهوة والحليب والكاكاو بعد تناول الحديد، بسبب أثرها السلبي والمعيق لامتصاص الحديد.
كما نصحت بتجنب دمج الحديد مع العلاجات الأخرى مثل: الكالسيوم ومضادات الحموضة وبعض أدوية هشاشة العظام أو الغدة الدرقية أو الباركنسون والمضادات الحيوية.
إضافة إلى استشارة الطبيب أو الصيدلي عن عدد الساعات الواجب انتظارها بين تناول الحديد والعلاجات الأخرى.