بهذا التطبيق.."الصحة" تدعو لتحديد ساعات استخدام الجوال وتخص "الأطفال" بـ"وصفة وحلول"

وضمّنت تغريداتها ثلاثة مشاهد حياتية واختتمت بقولها: تذكر: لا بأس بوجود الأجهزة في حدود معينة ومراقبة من الوالدين، ومهم تحميل التطبيقات التعليمية والترفيهية الإيجابية، لكن الأهم ألا نحولها لمكافأة؛ لسلامتهم، والحلول كثيرة باختلاف المشكلة، لكن من الحلول: إشغال الطفل بأنشطة تعليمية وحركية مثل الرسم والألعاب التعليمية الذكية، وتنويع الوجبات وتزيينها بالألوان وطريقة التقديم وتحويل مفهوم مكافأة الطفل بشكل صحيح، مثل مكافأة بنزهة في الحديقة، اجتماع عائلي مع الأطفال الآخرين، عمل نشاط جماعي مثل صنع كيكة أو عمل فن.