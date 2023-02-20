بهذا التطبيق.."الصحة" تدعو لتحديد ساعات استخدام الجوال وتخص "الأطفال" بـ"وصفة وحلول"

تحت وسم #صحة_تك، دعت وزارة الصحة إلى تحديد ساعات استخدام الجوال من أجل صحة أفضل.
وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "تويتر": "جرب تحديد ساعات استخدام الجوال، وابدأ الخطوة بأكثر تطبيق يأخذ من وقتك".
وحول تأثير "الجوال" على الصحة النفسية للأطفال قال "عش بصحة": "الوالدان دائمًا يطمحون أن يكون أطفالهم بصحة نفسية وعقلية وجسدية ممتازة، لكن بعض الأفعال التي تتم دون وعي قد تؤثر سلبًا على صحتهم، كيف ومتى؟".
وضمّنت تغريداتها ثلاثة مشاهد حياتية واختتمت بقولها: تذكر: لا بأس بوجود الأجهزة في حدود معينة ومراقبة من الوالدين، ومهم تحميل التطبيقات التعليمية والترفيهية الإيجابية، لكن الأهم ألا نحولها لمكافأة؛ لسلامتهم، والحلول كثيرة باختلاف المشكلة، لكن من الحلول: إشغال الطفل بأنشطة تعليمية وحركية مثل الرسم والألعاب التعليمية الذكية، وتنويع الوجبات وتزيينها بالألوان وطريقة التقديم وتحويل مفهوم مكافأة الطفل بشكل صحيح، مثل مكافأة بنزهة في الحديقة، اجتماع عائلي مع الأطفال الآخرين، عمل نشاط جماعي مثل صنع كيكة أو عمل فن.
وخلص الحساب التوعوي إلى أن "وعي الوالدين والأهل بالتوازن الرقمي والحلول البديلة مهم جدًّا، لصحة تدوم، وعقول تنمو بسلام".