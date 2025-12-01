دواء "ميتفورمين" يقلل اعتماد مرضى السكري من النوع الأول على الأنسولين

أظهرت دراسة جديدة أن دواء "ميتفورمين" – المعروف بعلاج السكري من النوع الثاني – يمكن أن يُقلل حاجة مرضى السكري من النوع الأول إلى الأنسولين، ما يخفف العبء اليومي عليهم ويسهم في تحسين إدارة المرض.
وينجم داء السكري من النوع الأول عن هجوم الجهاز المناعي على خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين، ما يضطر المرضى إلى استخدام الأنسولين مدى الحياة، وقد يؤدي ذلك على المدى الطويل إلى تطوير مقاومة له، وبالتالي الحاجة إلى زيادة الجرعات.
وفي تجربة سريرية أُجريت في أستراليا، اختبر الباحثون تأثير "ميتفورمين" – وهو دواء زهيد الثمن عمره أكثر من 100 عام – على 40 بالغًا من المصابين بالسكري من النوع الأول، حيث تناول المشاركون إما "ميتفورمين" أو دواءً وهميًا لمدة ستة أشهر.
وأظهرت النتائج أن "ميتفورمين" ساهم في تقليل كمية الأنسولين المطلوبة للحفاظ على مستويات السكر في الدم بنسبة تقارب 12% مقارنةً بالدواء الوهمي، رغم أنه لا يعالج مقاومة الأنسولين كما يفعل لدى مرضى النوع الثاني. وتُعد هذه النتيجة مهمة بالنظر إلى العبء النفسي والجسدي الذي يفرضه استخدام الأنسولين بشكل يومي.
وقالت الدكتورة جينيفر سنيث، من معهد غارفان للأبحاث الطبية والمشاركة في الدراسة: "تمثل مقاومة الأنسولين مشكلة متفاقمة لدى مرضى السكري من النوع الأول، إذ تصعّب التحكم في مستويات السكر وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، التي تُعد من أبرز أسباب المضاعفات والوفيات في هذه الفئة".
ويواصل الفريق البحث في آلية تأثير "ميتفورمين"، مع التركيز على دوره المحتمل في التأثير على ميكروبيوم الأمعاء لدى المرضى، وهو مجال لم يُبحث سابقًا في هذا السياق.
وتأمل الدراسة أن تمهّد نتائجها لاستخدام "ميتفورمين" على نطاق أوسع في إدارة مرض السكري من النوع الأول، بما يعزز جودة الحياة للمصابين.