دواء "ميتفورمين" يقلل اعتماد مرضى السكري من النوع الأول على الأنسولين

وفي تجربة سريرية أُجريت في أستراليا، اختبر الباحثون تأثير "ميتفورمين" – وهو دواء زهيد الثمن عمره أكثر من 100 عام – على 40 بالغًا من المصابين بالسكري من النوع الأول، حيث تناول المشاركون إما "ميتفورمين" أو دواءً وهميًا لمدة ستة أشهر.