6 أعراض و5 مضاعفات.. "سعود الطبية" تُعرّف بـ"التنسج القصبي الرئوي" وعلاجه

وأشارت إلى 6 مظاهر من أعراضه؛ هي: "ضيق أو توقف في التنفس لبضع ثوانٍ، وتوهّج الأنف أثناء التنفس، والشخير أثناء التنفس، والتقلصات بين الضلوع أو عظام الترقوة، والصفير في الصدر، وازرقاق لون الجلد بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم".