6 أعراض و5 مضاعفات.. "سعود الطبية" تُعرّف بـ"التنسج القصبي الرئوي" وعلاجه

عرّفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمّع الرياض الصحي الأول، بماهية وطبيعة مرض التنسج القصبي الرئوي، وأعراضه على الأطفال، وسبل الوقاية منه.
وأوضحت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن التنسج القصبي الرئوي مرض رئوي مزمن يظهر على الرضع بالأخص الخدج الذين تلقوا علاجًا بالأوكسجين أو التنفس الصناعي بالضغط الهوائي الإيجابي.
وأشارت إلى 6 مظاهر من أعراضه؛ هي: "ضيق أو توقف في التنفس لبضع ثوانٍ، وتوهّج الأنف أثناء التنفس، والشخير أثناء التنفس، والتقلصات بين الضلوع أو عظام الترقوة، والصفير في الصدر، وازرقاق لون الجلد بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم".
وعلى صعيد المضاعفات، نوّهت "سعود الطبية" عن "مشاكل صحية بعد مغادرة المستشفى تتضمن علاجاً بالأكسجين أو دعماً للتنفس"، و"ارتفاع خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا"، و"التهابات أخرى وصعوبة في البلع"، و"تأخر النمو والتطور وخاصة في العامين الأولين بعد الولادة"، و"مشاكل التنفس عند الأطفال والبالغين".
وأكدت أنه للوقاية وحماية الأطفال من التنسج القصبي الرئوي، يمكن إعطاؤهم لقاحًا خاملًا يقلل من معدل الإصابة التي يسببها هذا الفيروس، وتعطى للذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة للخدج خلال فترة الشتاء عندما تكون العدوى منتشرة.