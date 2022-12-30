"الأحمدي": المبالغة في اللبس الشتوي خطأ فادح.. والقشعريرة مفيدة للجسم

ولفت إلى أنه من الخطأ ارتداء ملابس شتوية أثناء الجري، واعتبر أنه من المفاهيم الخاطئة الفادحة الاعتقاد بالإصابة بنزلات البرد عند التعرض لتيار هواء بارد مع التعرق عند ممارسة الرياضة، مبينًا في المقابل أن البقاء داخل المنزل دون حراك، والابتعاد عن الشتاء كليًّا، لا يحميان الإنسان من البرد، بل يجذبان له الفيروسات والأمراض، منها الإصابة بالإنفلونزا.