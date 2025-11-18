دراسة: الألم المزمن يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 75%

ووفقًا لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، استندت الدراسة، التي حللت بيانات أكثر من 200 ألف بالغ من البنك الحيوي البريطاني على مدار 13.5 عامًا، إلى أن حوالي 10% من المشاركين أصيبوا بارتفاع ضغط الدم. وأبرزت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من ألم مزمن منتشر في جميع أنحاء الجسم كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 75%، مقارنة بمن لا يعانون من الألم. كما ارتبط الألم في مناطق محددة مثل البطن والرقبة والظهر بزيادة الخطر بنسب تتراوح بين 16% و43%.