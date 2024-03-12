قسطرة قلبية لمشجع مباراة النصر والعين.. "النمر": بعمر الزهور وحالات الوفاة مسجلة!

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر: إنه أحزنه كثيرًا ما تم تداوله عن عمل عملية قسطرة قلبية لمشجع تَعرض لضغط نفسي بعد مباراة النصر والعين، أمس.
وفي التفاصيل، نشر "النمر" تعليقًا قال فيه أحد متابعيه: "المشجع تعرّض لضغط نفسي بعد مباراة النصر والعين البارحة، وتم نقله للمستشفى وعمل عملية قسطرة في القلب، دعواتكم له"، وقد عقّب عليه "النمر": "أحزنني كثيرًا هذا الخبر".
وأضاف: "شباب في عمر الزهور يؤدي بهم التعصب الرياضي لضغط وتوتر نفسي شديد يسبب جلطة في القلب، وهناك حالات مسجلة لوفاة مشجعين متعصبين في جميع أنحاء العالم"؛ لذا لعل من المناسب تكثيف برامج "الوعي الرياضي" في مقابل البرامج التي تؤجج "التعصب الرياضي".