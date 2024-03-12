قسطرة قلبية لمشجع مباراة النصر والعين.. "النمر": بعمر الزهور وحالات الوفاة مسجلة!

وفي التفاصيل، نشر "النمر" تعليقًا قال فيه أحد متابعيه: "المشجع تعرّض لضغط نفسي بعد مباراة النصر والعين البارحة، وتم نقله للمستشفى وعمل عملية قسطرة في القلب، دعواتكم له"، وقد عقّب عليه "النمر": "أحزنني كثيرًا هذا الخبر".