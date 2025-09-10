لأنه خالٍ من السعرات الحرارية.. خبيرة تغذية تنهي خرافة الماء البارد والدافئ وعلاقتهما بوزن الجسم

وتوضح أن الاحتياج المائي اليومي يختلف باختلاف مصادر السوائل، ونوعية الطعام، ومستوى النشاط، ودرجات الحرارة، والأدوية، والحالات الصحية، مع توصية عامة للأصحاء بتناول نحو 6–8 أكواب يومياً، مع التأكيد أنه "لا توجد كمية واحدة تناسب الجميع".