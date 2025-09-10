لأنه خالٍ من السعرات الحرارية.. خبيرة تغذية تنهي خرافة الماء البارد والدافئ وعلاقتهما بوزن الجسم

أنهت خبيرة التغذية الهندية أميتا جادري الجدل الدائر حول علاقة الماء البارد بزيادة الوزن، مؤكدة أن الادعاء "باطل"، لأن الماء خالٍ من السعرات الحرارية، وبالتالي فإن درجة حرارته "لا تؤثر على جسمك".
ووفق تقرير لصحيفة تايمز أوف إنديا، يتجه معظم الناس صيفاً إلى الماء البارد أو المثلج مع ارتفاع الحرارة والرطوبة، فيما تتردد تحذيرات من الإفراط في شربه وربطه بزيادة الوزن دون سند علمي.
وتشدد جادري على أن شرب الماء كافياً هو الأهم لصحة أجهزة الجسم وكفاءتها؛ إذ يسهم في نقل المغذيات والأكسجين إلى الخلايا، وطرد البكتيريا من المثانة، وتسهيل الهضم، وتنظيم ضغط الدم، وتخفيف آلام المفاصل، وحماية الأعضاء، وتنظيم حرارة الجسم، والحفاظ على توازن الصوديوم.
وتوضح أن الاحتياج المائي اليومي يختلف باختلاف مصادر السوائل، ونوعية الطعام، ومستوى النشاط، ودرجات الحرارة، والأدوية، والحالات الصحية، مع توصية عامة للأصحاء بتناول نحو 6–8 أكواب يومياً، مع التأكيد أنه "لا توجد كمية واحدة تناسب الجميع".
ودحضت جادري أيضاً الاعتقاد بأن الماء الدافئ يعزز فقدان الوزن، قائلة: "درجة حرارة الماء لا تؤثر على الوزن". وأضافت: "شرب الماء مهم جدًا، فإذا شربت كمية أقل، ستشعر بقلة ترطيب جسمك وما يترتب على ذلك من أعراض مثل التعب وانخفاض عملية الأيض لديك… فالماء البارد لا يؤثر على جسمك، فقط اشرب كمية كافية من الماء".
ويشير التقرير إلى أن خرافة "الماء البارد يزيد الوزن" تندرج ضمن مفاهيم خاطئة أخرى مثل عدم شرب الماء أثناء الوجبات أو الاعتقاد بأن الإكثار منه دومًا أفضل.