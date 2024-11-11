نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني يصل إلى الرياض

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى مملكة البحرين فهد بن محمد بن منيخر، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي عبدالرحمن آل خليفة، ومدير شرطة المنطقة المكلّف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.