مدينة الملك سعود الطبية تقدم إرشادات لزيارة المريض المنوم بالمستشفى

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن وجود العائلة والأصدقاء إلى جانب المريض في رحلته العلاجية له أثر إيجابي على صحته النفسية والجسدية.
وقالت: لزيارته أثناء التنويم في المستشفى هناك إرشادات مهمة حرصًا على ألا تنعكس عليه سلبيًا.
وأضافت: تشمل الإرشادات مراعاة خصوصية المريض كالاستئذان قبل الدخول مع أهمية التأكد من جاهزية المريض لاستقبال أي زائر.
وأشارت إلى أهمية التخفيف والتسريع من وقت الزيارة لمنح المريض مساحة أكبر للراحة، وكذلك انتقاء الكلمات الإيجابية المشجعة.
وذكرت مدينة الملك سعود الطبية أن الإرشادات تتضمن عند دخول الطبيب لمعاينة المريض ضرورة الاستئذان للخروج حتى يفرغ لعمل الفحوصات.