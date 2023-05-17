أبرزها الكوابيس السيئة.. عواقب وخيمة لتناول الموز قبل النوم حاول تفاديها

وقال الخبراء إن الموز يعد غذاءً ممتازاً يمكن الاستمتاع به كثيراً في أيّ وقتٍ من اليوم، ومع ذلك، فإن تناوله في وقتٍ قريبٍ جداً من وقت النوم يمكن أن يسهم في النوم الليلي المضطرب، ويحفز رؤيتك للكوابيس.