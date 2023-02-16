تلك "المغزلية" قد تودي بحياتك.. صحة قلبك تبدأ من رائحة فمك!

اكتشف باحثون سويسريون، أن البكتيريا المسببة لأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب؛ وذلك لأن البكتيريا المغزلية، التي تُسبب رائحة الفم الكريهة؛ يمكن أن تزيد مخاطر الإصابة بالتهاب العضلة القلبية.