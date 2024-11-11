لمن يعمل ليلاً أو لا يأكل بأوقات منتظمة.. دراسة تكشف تواصلاً عصبيًا بين الكبد والدماغ لضبط تناول الطعام

وفي الدراسة التي نشرت في مجلة "Science"، ركز فريق البحث على جينات تسمى "REV-ERBs" موجودة في خلايا الكبد، وهي بروتينات تلعب دورًا مهمًا في تنظيم الإيقاع اليومي. وقد أظهرت التجارب أن تعطيل هذه الجينات في خلايا الكبد يؤدي إلى اختلال في أنماط الأكل، حيث يستهلك الفئران المزيد من الطعام في أوقات غير مناسبة، مثل الفترات التي يقل فيها نشاطها.