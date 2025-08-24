"احتواء" تعزّز وعي الأسر بترابط صحة الفم بالصحة النفسية

وخلال اللقاء، أوضحت الدكتورة السمري أن التدخين لا يضر بصحة الفم والأسنان فحسب، بل يمتد أثره إلى الصحة العامة والنفسية، مشيرةً إلى أنه يؤدي إلى التهابات اللثة وتغير لون الأسنان وتراجع وظائف اللعاب، إضافة إلى رفع احتمالية الإصابة بسرطان الفم.