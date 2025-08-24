"احتواء" تعزّز وعي الأسر بترابط صحة الفم بالصحة النفسية

نظّمت الجمعية السعودية للفصام "احتواء" لقاءً تثقيفيًا ضمن برنامج ملتقى الأسر في مقرها بالرياض، تناول مخاطر التدخين على صحة الفم والأسنان، بمشاركة استشارية طب الأسنان الترميمي الدكتورة عبير بنت عبدالله السمري.
وخلال اللقاء، أوضحت الدكتورة السمري أن التدخين لا يضر بصحة الفم والأسنان فحسب، بل يمتد أثره إلى الصحة العامة والنفسية، مشيرةً إلى أنه يؤدي إلى التهابات اللثة وتغير لون الأسنان وتراجع وظائف اللعاب، إضافة إلى رفع احتمالية الإصابة بسرطان الفم.
وأكدت أن تدهور صحة الفم ينعكس سلبًا على جودة الحياة والصحة النفسية، مشددة على أهمية تنظيف الأسنان واللسان بانتظام، واستخدام الخيط، والإكثار من شرب الماء، والحرص على زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري.
ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لرسالة جمعية "احتواء" في تعزيز الربط بين الصحة النفسية والوقاية والعناية بالصحة الجسدية، إلى جانب رفع وعي الأسر والمستفيدين بتأثير السلوكيات اليومية – وفي مقدمتها التدخين – على التوازن النفسي والاجتماعي.
واختُتم الملتقى بحوار مفتوح وتوزيع كتيبات توعوية بدعم من الجمعية السعودية لطب الأسنان، وذلك ضمن جهود تمكين الأسر من تبني أنماط حياة صحية تعزز الصحة النفسية وجودة الحياة.