مستشفى حراء: يجب على مريض السكري مناقشة حالته مع الطبيب المعالج قبل صيام رمضان

جاء ذلك خلال مقطع فيديو له على موقع المستشفى في منصة (x) حول كيفية التعامل مع مرض السكري في رمضان، حيث أكد أنه على كل مريض أن يناقش حالته مع الطبيب المعالج قبل شهر رمضان فهو من يحدد له صيام شهر رمضان من عدمه.