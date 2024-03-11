مستشفى حراء: يجب على مريض السكري مناقشة حالته مع الطبيب المعالج قبل صيام رمضان

أكد استشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفى حراء العام الدكتور بندر دمنهوري أنه يجب على مريض السكري قطع الصيام والإفطار فوراً في حالات السكري شديد الخطورة وفي حالات انخفاض سكري الدم إلى أدنى مستوى عند 70 مم، أو في حالة ارتفاع السكري ليصل إلى 300 مم.
جاء ذلك خلال مقطع فيديو له على موقع المستشفى في منصة (x) حول كيفية التعامل مع مرض السكري في رمضان، حيث أكد أنه على كل مريض أن يناقش حالته مع الطبيب المعالج قبل شهر رمضان فهو من يحدد له صيام شهر رمضان من عدمه.
ونصح الدكتور "دمنهوري" مريض السكري بعمل متابعات لقراءات سكر الدم يومياً، مبيناً أن أهم الأوقات التي ينصح بقراءة السكري هي بعد الإفطار وبعد السحور وساعات الصيام في الصباح ومنتصف النهار، وفي حال وجود انخفاض أو ارتفاع في سكر الدم ينصح فيها مريض السكر بعدم إكمال الصيام والإفطار واتباع التعليمات في أخذ جرعات العلاج اليومية وأوقاتها.