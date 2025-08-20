مفاجأة غذائية.. فواكه غنية بالبروتين تنافس المصادر التقليدية كاللحوم والأجبان والبقوليات

أوضح أستاذ وعالم الأبحاث المتخصص في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، أن الأطعمة الغنية بالبروتين لا تقتصر على اللحوم والبيض والبقوليات ومشتقات الألبان، بل إن بعض الفواكه تحتوي على نسب عالية من البروتين قد تفوق بعض هذه الأطعمة.