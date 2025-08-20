مفاجأة غذائية.. فواكه غنية بالبروتين تنافس المصادر التقليدية كاللحوم والأجبان والبقوليات

أوضح أستاذ وعالم الأبحاث المتخصص في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، أن الأطعمة الغنية بالبروتين لا تقتصر على اللحوم والبيض والبقوليات ومشتقات الألبان، بل إن بعض الفواكه تحتوي على نسب عالية من البروتين قد تفوق بعض هذه الأطعمة.
وأشار الخضيري إلى قائمة بالفواكه الغنية بالبروتين وفق بيانات موقع "WebMD"، حيث تتصدر الجوافة القائمة بـ4.2 غرامات من البروتين لكل كوب، يليها الأفوكادو بـ3 غرامات، ثم الكاكايا (Jackfruit) بـ2.8 غرام.
كما تضم القائمة المشمش (2.3 غرام لكل كوب)، الكيوي (2 غرام)، التوت الأسود والأحمر (1.5 – 2 غرام)، الكرز (1.6 غرام)، الجريب فروت (1.6 غرام للثمرة المتوسطة)، الموز (1.3 غرام للثمرة المتوسطة)، البرتقال (1.2 غرام)، والزبيب (1 غرام لكل أونصة).
وأكد الخضيري أن إدخال هذه الفواكه ضمن النظام الغذائي يساهم في تعزيز الصحة وتوفير مصدر طبيعي وآمن للبروتين.