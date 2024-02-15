هذه الحالات تستدعي الذهاب للطوارئ فوراً.. نصائح لمرضى الربو عند هطول الأمطار

وجهت صحة جدة مجموعة من النصائح لمرضى الربو خلال حالات هطول الأمطار للحفاظ على سلامتهم.
وأوضحت صحة جدة أن المطر والهواء البارد من مهيجات الربو ويجب الحرص على تجنبها قدر الإمكان، وعند الاضطرار للخروج في هذه الأجواء يجب تغطية الرأس والفم والأنف.
ونصحت الصحة بضرورة حمل مرضى الربو البخاخ الإسعافي "موسع الشعب" بشكل دائم ، والحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب.
ونوهت في إنفوجراف توعوي نشرته اليوم إلى أن هناك 3 حالات تستدعي التوجه إلى أقرب مركز طوارئ خاصة عند عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، وتفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، وحدوث ازرقاق في الأطراف والشفتين واللسان.