هذه الحالات تستدعي الذهاب للطوارئ فوراً.. نصائح لمرضى الربو عند هطول الأمطار

ونوهت في إنفوجراف توعوي نشرته اليوم إلى أن هناك 3 حالات تستدعي التوجه إلى أقرب مركز طوارئ خاصة عند عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، وتفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، وحدوث ازرقاق في الأطراف والشفتين واللسان.