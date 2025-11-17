تقرير غذائي: أفضل 5 أنواع مكسرات لصحة القلب والدماغ وتنظيم السكر

المركز الثالث: اللوز

يقدّم اللوز فوائد متعددة تشمل العظام والقلب والأمعاء. ويتميز بقدرته الفريدة على إبطاء امتصاص السكر في الدم، ما يجعله حليفًا قويًا لمرضى السكري.

كما يساعد في تحسين حساسية الإنسولين وتعزيز البكتيريا المفيدة في الأمعاء.