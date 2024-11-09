"استشاري": متلازمة "برادر - ويلي" تعتبر من الأمراض النادرة جدًّا في المملكة

يذكر أنه ووفق موقع "مايو كلينك" الطبي: تعتبر متلازمة "براد-ويلي" من الاضطرابات الوراثية النادرة التي ينتج عنها عدد من المشاكل البدنية والعقلية والسلوكية. وعرَض رئيسي من أعراض الإصابة بمتلازمة برادر-ويلي، هو الإحساس الدائم بالجوع، والذي يبدأ عادة عند بلوغ السنة الثانية من العمر.