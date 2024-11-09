"استشاري": متلازمة "برادر - ويلي" تعتبر من الأمراض النادرة جدًّا في المملكة

أكد استشاري الأمراض الوراثية والجينات السرطانية الدكتور هاني الأفغاني، أن نسبة الإصابة بمتلازمة "برادر - ويلي" شخص من كل 10 آلاف إلى 30 ألف ولادة حول العالم.
وأضاف الأفغاني: أن متلازمة "برادر - ويلي" تعتبر من الأمراض النادرة جدًّا في المملكة.
يذكر أنه ووفق موقع "مايو كلينك" الطبي: تعتبر متلازمة "براد-ويلي" من الاضطرابات الوراثية النادرة التي ينتج عنها عدد من المشاكل البدنية والعقلية والسلوكية. وعرَض رئيسي من أعراض الإصابة بمتلازمة برادر-ويلي، هو الإحساس الدائم بالجوع، والذي يبدأ عادة عند بلوغ السنة الثانية من العمر.
ويشعر المصاب بمتلازمة برادر-ويلي بالرغبة الدائمة في الأكل؛ لأنه لا يشعر أبدًا بالشبع أو الامتلاء "القشم أو فرط الأكل"، ويكون المصاب عادة غير قادر على السيطرة على وزنه. وأغلب مضاعفات متلازمة برادر-ويلي تأتي من السمنة.
ومن الأفضل التعامل مع الحالة من قبل فريق؛ حيث بإمكان مجموعة من المتخصصين من مختلف المجالات العمل معك لإدارة أعراض هذا الاضطراب وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات، وتحسين جودة نوعية حياة المقربين منك ممن هم مصابون بمتلازمة برادر-ويلي.