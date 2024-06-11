ماذا يفعل الحاج إذا ارتفع ضغطه أو هبط سكره أثناء المناسك؟.. استشاري يوضح

يصيب بعضَ ضيوف الرحمن من الحجاج أثناء أدائهم المناسك بعضٌ من أعراض الإصابة بهبوط السكر أو ارتفاع الضغط؛ ما يفتح المجال للتساؤل عن كيفية تعامل الحاج مع هبوط السكر أو ارتفاع الضغط إذا أصابه أثناء أداء المناسك.
وفي التفاصيل: أوضح استشاري طب الأسرة الدكتور وليد البديوي، وفق فيديو لقناة السعودية، أن من الأفضل للحجاج مرضى السكر والضغط أن لا يحجوا بمفردهم، مشيرًا إلى أفضل تصرف يمكن أن يفعله الحاج عندما يشعر بهبوط السكر أو الضغط إبلاغ من حوله؛ حيث أغلب حملات الحج لديها طبيب، ومع إبلاغه تبدأ الرعاية الطبية ومعها يتم أخذ الحاج إلى الوحدة الصحية في المخيم أو الحملة.
وأضاف: "كذلك يمكن تقديم الرعاية في الوحدة الصحية التابعة لوزارة الصحة المتوفرة في الموقع، وبعض الجهات لها وحدات طبية خاصة"، مشددًا على ضرورة إبلاغ الحاج المصاب بارتفاع في السكر أو الضغط بشعوره بالأعراض المعتادة؛ تفاديًا لحدوث مضاعفات.