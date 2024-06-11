ماذا يفعل الحاج إذا ارتفع ضغطه أو هبط سكره أثناء المناسك؟.. استشاري يوضح

وفي التفاصيل: أوضح استشاري طب الأسرة الدكتور وليد البديوي، وفق فيديو لقناة السعودية، أن من الأفضل للحجاج مرضى السكر والضغط أن لا يحجوا بمفردهم، مشيرًا إلى أفضل تصرف يمكن أن يفعله الحاج عندما يشعر بهبوط السكر أو الضغط إبلاغ من حوله؛ حيث أغلب حملات الحج لديها طبيب، ومع إبلاغه تبدأ الرعاية الطبية ومعها يتم أخذ الحاج إلى الوحدة الصحية في المخيم أو الحملة.