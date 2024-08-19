للتحصيل الدراسي الجيد.. 5 فحوصات مهمة في روشتة "تخصصي الملك خالد للعيون"

وأضاف المستشفى، أن التتبع يعني القدرة على إبقاء العينَيْن على الهدف عند النظر من شيءٍ إلى آخر أو متابعة جسمٍ متحرّكٍ، فيما يعني توازي العينَيْن القدرة على تحريك كلتا العينَيْن معاً عند النظر مع تقدير مسافة الأشياء وبُعدها، أما الإدراك البصري فيعني القدرة على تنظيم وفهم الصور والأشكال والكلمات.