للتحصيل الدراسي الجيد.. 5 فحوصات مهمة في روشتة "تخصصي الملك خالد للعيون"

أوضح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أن سلامة البصر لدى الأطفال من الأسباب الرئيسة للتحصيل الدراسي الجيد، وتطوّر مهارات القراءة والكتابة.
وأضاف المستشفى، أن التحصيل الدراسي ومهارات القراءة والكتابة أمورٌ تعتمد بشكلٍ كبيرٍ على مدى صحة عينَي الطفل.
وحثَّ المستشفى على ضرورة الحرص على فحص "حدّة البصر، والتركيز، والتتبع، وتوازي العينين، والإدراك البصري لدى الأطفال".
ولفت، إلى أن حدّة البصر لدى الأطفال تعني قدرتهم على الرؤية بوضوحٍ من مسافة بعيدة، مثل رؤية السبورة، ومن مسافة متوسطة لشاشة الحاسب الآلي، وقريبة مثل قراءة الكتب".
وتابع، أن التركيز يعني قدرة الحفاظ على رؤية واضحة وسريعة ومتزامنة مع تغيُّر المسافة عند رؤية الأجسام، مثل تحويل النظر من السبورة إلى ورقة على المكتب.
وأضاف المستشفى، أن التتبع يعني القدرة على إبقاء العينَيْن على الهدف عند النظر من شيءٍ إلى آخر أو متابعة جسمٍ متحرّكٍ، فيما يعني توازي العينَيْن القدرة على تحريك كلتا العينَيْن معاً عند النظر مع تقدير مسافة الأشياء وبُعدها، أما الإدراك البصري فيعني القدرة على تنظيم وفهم الصور والأشكال والكلمات.