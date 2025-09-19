بالفيديو.. استشاري يكشف لـ"سبق" 8 شائعات طبية خاطئة عن السكري

ونفى أن يكون استخدام الإنسولين مرحلة متأخرة أو حلاً أخيرًا، مشيرًا إلى أنه أساسي في النوع الأول منذ بداية التشخيص، وقد يُستخدم مبكرًا في النوع الثاني في حالات معينة، مثل فقدان الوزن أو الحمل أو الجراحة.