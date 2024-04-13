استشاري طب أسرة تنصح بتجنب الأغذية الغنية بالدهون والسكريات في الليل

أوضحت استشاري طب أسرة د. تغريد المانع، أنه يجب تجنب تناول الأغذية الغنية بالدهون والسكريات والتوابل؛ وهذا يساعد على معالجة اضطراب النوم بعد رمضان.
وقالت: أنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على الميلاتونين في المساء؛ لأنها تساعد على النوم بشكل جيد؛ مثل اللبن الحليب ومنتجات الألبان وبعض الفواكه مثل الموز والتوت وبعض المكسرات مثل الفستق واللوز، وعندنا البيض والأسماك مثل السلمون والسردين.. وتجنب شرب المنبهات مثل الشاي والقهوة، وعندنا شرب البابونج والنعناع مما يساعد على النوم.
وأضافت: يزداد وزن بعض الأشخاص في رمضان؛ مما يؤدي إلى انخفاض عملية التمثيل لغذائي، ويجب إعادتها إلى مسارها الصحيح، وتناول الطعام مرة واحدة في اليوم يضر بهذه العملية.
وأردفت: يجب تخصيص الوجبة الدسمة في النهار، وتناول الجزء الأكبر من السعرات الحرارية في الصباح، وتقليل ذلك في الليل؛ بحيث يتم تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات أثناء الليل؛ حيث يحتاج إلى الجسم إلى عمل إضافي لهضم هذه الأطعمة، وكذلك الأمر ينطبق على الأطعمة الغنية بالتوابل؛ لأنها تؤثر سلبيًّا على النوم.