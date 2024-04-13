استشاري طب أسرة تنصح بتجنب الأغذية الغنية بالدهون والسكريات في الليل

وأردفت: يجب تخصيص الوجبة الدسمة في النهار، وتناول الجزء الأكبر من السعرات الحرارية في الصباح، وتقليل ذلك في الليل؛ بحيث يتم تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات أثناء الليل؛ حيث يحتاج إلى الجسم إلى عمل إضافي لهضم هذه الأطعمة، وكذلك الأمر ينطبق على الأطعمة الغنية بالتوابل؛ لأنها تؤثر سلبيًّا على النوم.